Ferragosto in piazza Cavour, in 5mila per i Tiromancino: "Grazie Foggia per le emozioni che ci avete fatto provare"

Circa cinquemila persone hanno assistito al concerto dei Tiromancino. La band di Federico Zampaglione non ha deluso le attese nelle circa due ore di musica durante le quali ha proposto i suoi più grandi successi.

"Un Ferragosto che non scorderemo di certo", si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale. "Grazie Foggia, per essere venuti in così tanti, per il vostro calore, per la grandissima partecipazione e per tutte quelle emozioni che, guardandovi dal palco, ci avete fatto provare".