Massimo Di Cataldo a Volturino per la festa di Maria Santissima della Serritella

Si chiama ’30 anni insieme Live Tour’ ed è la tournè del cantante Massimo Di Cataldo che venerdì 8 settembre alle 21.30 farà tappa a Volturino in largo La Piazza in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Serritella.

La festa prenderà il via giovedì 31 agosto con le cerimonie religiose e l’attesa vestizione e intronizzazione della statua della Madonna. Particolarmente suggestiva sarà anche la fiaccolata per le vie del centro storico a partire dalle 21.30 di giovedì 7 settembre. Venerdì 8, per celebrare la natività della Beata Vergine Maria, oltre alla messa presieduta dal vescovo Mons. Giuseppe Giuliano e che darà ufficialmente l’avvio all’anno mariano parrocchiale, ci sarà la consueta fiera mattutina.

La giornata di sabato vedrà la sfilata per le vie cittadine e il matinée musicale della banda della Città di San Severo. Alle 19 la ‘Processione del Paradiso’ che vedrà la statua della Vergine percorrere il borgo accompagnata da quella dei Santi, e in chiusura alle 21.30 il concerto del coro e dell’orchestra di fiati lirico-sinfonica ‘Città di San Severo’ seguito da uno spettacolo di fuochi pirotecnici. I festeggiamenti si concluderanno domenica 10 settembre con la traslazione del simulacro della Madonna al Santuario alle 9 e musica dal vivo e degustazioni in piazza in serata.