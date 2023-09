The Kolors chiudono la festa patronale di Poggio Imperiale

I The Kolors chiudono la festa patronale a Poggio Imperiale in onore di San Placido Martire e del Compatrono San Michele Arcangelo. L’appuntamento è per sabato 7 ottobre in piazza Imperiale.

I The Kolors iniziano a farsi conoscere nel 2011 suonando nei club milanesi e aprendo i concerti di star come Paolo Nutini. Il successo arriva nel 2015 quando vincono ‘Amici di Maria De Filippi’ aggiudicandosi anche il premio della critica. Il primo album ‘Out’ è disco di platino. Seguono concerti e premi (‘Kid’s Choice Awards’, ‘TIM Music On Stage Awards’, ‘Wind Music Awards’, ‘Italian MTV Awards’, ‘Premio Lunezia’). Nel 2018 partecipano al Festival di Sanremo con il loro primo inedito in italiano ‘Frida (mai, mai, mai)’.