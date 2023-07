I Sud Sound System in concerto a Volturino

Venerdì 4 agosto a Volturino alle 21.30 in piazza Mercato arrivano i Sud Sound System con il ‘Girai International Tour 2023’.

Il loro esordio discografico è datato 1991, con il 12 pollici ‘Fuecu/T’a sciuta bona’. Da subito l’impatto della band sulla scena musicale italiana è notevole. Il loro sound reggae mixato a testi impegnati cantati in dialetto salentino li conduce per live, apparizioni televisive e radiofoniche. Tra il ’93 e il ’94 solcano i primi palchi europei. Nello stesso anno avviano la produzione del Salento Showcase, in cui si affiancano alle nuove voci della scena reggae salentina, radicalizzando un vero e proprio movimento. Il 21 aprile 2009, insieme ad altri 53 cantanti italiani, registrano il singolo ‘Domani 21-04.2009’, in onore delle vittime del terremoto in Abruzzo. L’ultimo album in studio (ne hanno 9 all’attivo) è ‘Eternal Vibes’ del 2017, mentre nel 2020 esce l’ultimo singolo dal titolo ‘Sempre tu’.