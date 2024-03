A San Severo la stagione degli Amici della Musica ospita Giuseppe Nese e Bruno Canino

Nuovo appuntamento con la 55esima stagione concertistica degli Amici della Musica di San Severo. Per la rassegna 'Grandi interpreti' sabato 6 aprile alle 20 nell’auditorium Sacra Famiglia concerto di Giuseppe Nese al flauto e Bruno Canino al pianoforte. Il concerto propone alcune del le pagine più significative del repertorio per flauto e pianoforte nell’Europa tra la fine del ‘700 e i l ‘900. Il programma è caratterizzato dalla presenza delle sonate di due autori di cui ricorrono gli anniversari della morte: i 60 anni per Francis Poulenc e i 70 per Sergej Prokofiev.

“Un’altra data di altissimo profilo e spessore artistico - commenta Gabriella Orlando, presidente degli Amici della Musica - sia per la grande difficoltà esecutiva del repertorio che per la presenza di musicisti di lunga carriera. Bruno Canino è un pianista, compositore, clavicembalista, didatta musicista tra i più importanti sulla scena internazionale. La grande versatilità e una non comune curiosità intellettuale hanno permesso al maestro Canino di affrontare un repertorio vastissimo ed eterogeneo, da Johann Sebastian Bach a György Ligeti e di scrivere il proprio nome nella storia del pianismo italiano di tutti i tempi. Il flautista Giuseppe Nese è dei musicisti più rilevanti del momento, con alle spalle una importante carriera concertistica”.

Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 329.1286673 e 348.6628775.