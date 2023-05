Ron chiude la festa patronale di Biccari con il suo ‘Sono un figlio live tour’

Ron arriva a Biccari. Sarà il cantautore de ‘Il gigante e la bambina’ a chiudere i festeggiamenti in onore di San Donato, patrono del borgo dauno. L’appuntamento è per l’8 agosto alle 21.30 in piazza Matteotti dove l’artista porterà una tappa del suo ‘Sono un figlio live tour’.

In scaletta i brani del suo nuovo lavoro discografico che dà il titolo alla tournée e tra i quali spicca il nuovo singolo ‘Questo vento’ cantato insieme a Leo Gassmann. Non mancheranno i grandi classici come ‘Una città per cantare’, ‘Joe temerario’, ‘Il mondo avrà una grande anima’, ‘Non abbiam bisogno di parole’ e ‘Vorrei incontrarti fra cent’anni’. Immancabile l’omaggio all’indimenticato Lucio Dalla con le canzoni ‘Cosa sarà’, ‘Futura’, ‘Attenti al lupo’ e ‘Piazza Grande’.