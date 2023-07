Rocco Papaleo a Torremaggiore con ‘Divertissement’

Si chiama ‘Divertissement’ ed è lo spettacolo acustico che segna il ritorno di Rocco Papaleo in Capitanata. Inserito nel cartellone di ‘Torrestate23’ (a cura del Comune di Torremaggiore in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese), andrà in scena venerdì 4 agosto alle 21 in villa comunale. L’ingresso è gratuito (fino ad esaurimento posti), ma è obbligatoria la prenotazione su eventbrite.

Ecco cosa dice Papaleo in merito allo spettacolo in Trio acustico.

“E’ un diario che raccoglie pensieri di giorni differenti da sfogliare a caso. Brevi annotazioni, rime lasciate a metà, parole che cercavano una musica, storielle divertenti o che tali mi appaiono nel rileggerle ora. Non è che un diario racchiuda una vita, di certo però, dentro, trovi cose che 3 appartengono, e nel mio caso l’azzardo che su alcune di quelle pagine valesse la pena di farci orecchiette, per riaprirle ogni sera a chi ha voglia di ascoltare”.