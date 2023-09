La band romana degli Hunkies presenta il nuovo album a Parcocittà

È un mix di funk, blues e post punk. È il nuovo omonimo lavoro discografico della band romana degli Hunkies: quattro brani originali più una riscrittura dei The Cure. Il mini album, prodotto da RadioSpia, vanta collaborazioni con il chitarrista Alessandro Diaferio e il collettivo The Alpha States, e si avvale dell’ausilio di strumenti acustici, elettroacustici e vari sintetizzatori analogici. Inoltre arriva a tre anni dal singolo d’esordio ‘What do you think about this world?’ con il quale riflettevano su ciò che il pianeta avrebbe vissuto per i due anni successivi.

La pubblicazione ‘Hunkies’ verrà presentata alla stampa insieme alla band, il 22 settembre alle 17.30, presso Parcocittà. Durante la presentazione, moderata dal critico Alessandro Licusati, sarà possibile guardare il videoclip del brano di apertura ‘Give More’ e ascoltare parte dell’opera discografica. Alle 21, sempre a Parcocittà la band si esibirà preceduta dal live del duo foggiano Madame Butterfly and Mr. Bear.

“Per creare il sound di ‘Hunkies’ – ha dichiarato Marco Maffei, responsabile dell’etichetta RadioSpia e tecnico del suono – abbiamo cercato obiettivi espressivi puri, utilizzando tecniche audio ispirate agli anni ’70, contaminandole con una modernità rigorosamente 'suonata'. Il risultato, a mio avviso, è un’opera coraggiosa e matura”.

Dall'11 settembre sarà online in anteprima il videoclip del brano ‘Hunkies - Give More’ girato dalla band durante alcune sessioni di prove (link: https://youtu.be/Tak5dTJkmIE ). ‘Hunkies’ sarà in distribuzione dal 21 settembre su tutte le migliori piattaforme digitali musicali.