Paolo Belli e la Big Band in concerto a San Marco in Lamis

Paolo Belli porta il suo swing a San Marco in Lamis giovedì 21 settembre. Insieme alla sua Big Band, il musicista e cantante si esibirà in villa comunale a partire dalle 21.30. Il concerto è gratuito.

Belli è nato musicalmente verso la metà degli anni ’80 e si è fatto conoscere dal grande pubblico nel 1989 partecipando al Festival di Sanremo insieme alla band Ladri di biciclette. Il suo è un sound personalissimo, una sorta di pop colorato di swing che lo ha portato anche a collaborare con grandi esponenti della musica italiana ed internazionale e dello spettacolo, tra i quali Sam Moore, Dan Aykroyd, Billy Preston, Vasco Rossi, Enzo Jannacci, Litfiba, Paolo Rossi, Mogol, Avion Travel, P.F.M. e Mario Lavezzi.

Oltre a quello di Sanremo, ha calcato anche per ben cinque edizioni il palco del Concerto del 1 maggio a Roma e ha vinto due edizioni del Festivalbar ‘Dr. Jazz e Mr. Funk’ nel 1989 e ‘Sotto questo sole’ in coppia con Francesco Baccini nel 1990). L’ultimo album è stato pubblicato nel mese di maggio del 2022 ‘La musica che ci gira intorno’, raccolta di cover riarrangiate e suonate in stile grande orchestra e da cui sono stati estratti i singoli ‘L’italiano’ e ‘Parlare con i limoni’.

Belli non ha mai nascosto il proprio grande amore per il teatro, prima con ‘Dillo con un Bacio’ poi con ‘Pur di fare Musica e Pur di Far Commedia’, sit-com musicali scritte e dirette da Alberto Di Risio, portate in scena nei teatri di tutta Italia.