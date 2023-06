Marco Carta in concerto a Vico del Gargano per la festa della Madonna del Carmine

Arriva a Vico del Gargano Marco Carta. Il vincitore di Sanremo 2009 sarà sul Gargano il 19 luglio alle ore 22 in Piazza Croci in occasione della festa della Madonna del Carmine. Si tratta di una tappa del suo ‘Supernova tour’ che prende il titolo dal nuovo singolo in uscita il 7 luglio.

Marco Carta si fa conoscere dal grande pubblico grazie al talent ‘Amici’ di Maria De Filippi che vince nel 2008 guadagnandosi un contratto con la Warner Music. Quello stesso anno vince il premio come miglior giovane talento al ‘Premio Internazionale What’s Up Giovani Talenti’ L’anno successivo vince il Festival di Sanremo con il brano ‘La forza mia’ e da lì arrivano numerosi altri premi come il ‘Man of the Year’ e il ‘Best #1 of the Year’ ai TRL Awards, il ‘Wind Music Awards’, il ‘Premio Sirmione Catullo’ come rivelazione dell’anno e il ‘Venice Music Awards 2009’ come migliore artista.

L’ultimo album (il settimo di inediti della sua carriera) è ‘Bagagli leggeri’ uscito nel 2019.