Marcello Cirillo e Demo Morselli in piazza Marina Piccola a Vieste

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Mercoledì 14 giugno alle ore 21:30 si rialzerà il sipario di 'Hit Parade Summer Tour 2023'. Una splendida serata di inizio estate a Vieste, in Piazza Marina Piccola accoglierà le tante persone che fanno della piazza un'ala di casa loro. le luci e la musica di 'Hit Parade Tour' si accenderanno per invadere di colori e note il pubblico di Piazza Marina Piccola a Vieste, che accoglierà Marcello Cirillo e Demo Morselli.

Con 12 musicisti sul palco Demo e Marcello guideranno il pubblico in una sorta di viaggio nel tempo fra le canzoni più belle della musica italiana e internazionale di tutti i tempi, creando un punto di contatto fra le varie generazioni che assisteranno al concerto.

'Hit Parade' è un racconto fatto di grandi successi, pezzi teatrali, canzoni della tradizione napoletana, narrazione e improvvisazione. Lo spettacolo è, dunque, una fusione tra raffinatezza e energia, tra innovazione e tradizione ricco però di ricercatezza negli arrangiamenti e nelle sonorità.

'Hit Parade Tour' non è solo un concerto, ma uno spettacolo completo, con Marcello Cirillo che sul palco canta, balla, recita, interagisce con il pubblico, regala gag scherzando con la sua big band diretta dal Maestro demo morselli, e insieme Cirillo e morselli Per oltre due ore trasformano il palco in un luogo magico, una sorta di paese dei balocchi, dove tutto è possibile.