'Lunatica INCANTIna' in versione estiva con 4 concerti dedicati agli elementi della natura

Vino e musica, binomio perfetto. E’ così che nasce la prima edizione estiva di ‘Lunatica INCANTIna’, una piccola rassegna di concerti che si terranno presso le ‘Cantine Arpi’ di Foggia. Si tratta di 4 live che per la tipologia di musica e carica emotiva saranno abbinati ai quattro elementi della natura.

Si parte il 6 luglio con il ‘concerto Terra’ dei Rumba De Bosas. Si tratta di una formazione afro-latin funk di Bologna fondata nel 2008 conosciuta per trasformare ogni concerto in una grande festa a suon di ska, funk, ritmi latini e afro. Con performance in prestigiosi festival italiani ed internazionali, la band ha pubblicato diversi album di successo.

Il 4 agosto ‘concerto acqua’ con i Matt Bianco, vera icona degli anni 80, tra quelle più rappresentative in termini di ricercatezza e stile, che fondono il pop con il jazz fino alle armonie e ai ritmi brasiliani della bossanova.

L’8 settembre sarà la volta del ‘concerto aria’ con gli Icona Cluster. Nati dal funk, i loro testi e il loro groove sono animati da un forte desiderio di dire la propria sulla società contemporanea, sul presente e sul futuro di una generazione che vuole riprendersi dalla vita e dall’anima una prospettiva più autentica e profonda.

Gran finale il 12 ottobre con il ‘concerto fuoco’ di Skye Wallace, la ‘guerriera’ canadese che armata di chitarra a tracolla, si ispira ad artisti del calibro di Courtney Barnett, Patti Smith e Neil Young.