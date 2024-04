Gustav Mahler protagonista delle guide all'ascolto del Polo biblio-museale di Foggia

Prezzo non disponibile

Giunge a conclusione il ciclo di incontri di Guide all’Ascolto di Musica Classica del Polo Biblio-Museale di Foggia dal titolo ‘Vivere la musica’, un progetto ideato e condotto dal bibliotecario e direttore d’orchestra, Marco Maria Lacasella. L’appuntamento è per venerdì 19 aprile alle 18 nella sala conferenze del Museo di Storia Naturale con ‘Armonie e trasfigurazione musicale in Gustav Mahler’.

Vissuto tra il 1860 e il 1911, di origini boeme, Mahler compose nove sinfonie, mentre la decima rimase incompiuta. Il grande compositore si muoveva tra la più fedele tradizione e l’innesto di temi popolari e dalle atmosfere ispirate alla natura, non trascurando una rinnovata ricerca timbrica e strumentale. Di grande sensibilità poetica, Mahler compose anche numerosi Lieder, per voce e pianoforte, che legano due o più canzoni ad uno stesso tema narrativo. Un genere in cui si era espresso moltissimo Franz Schubert, a cui pure è stata dedicata una guida all’ascolto.

In particolare, nel corso della guida di venerdì, si ascolteranno alcuni brani tratti dalla prima sinfonia, dal titolo ‘Il Titano’ e ispirata all’omonimo romanzo di Jean Paul che richiese circa venti anni di rielaborazioni. L’attenzione si concentrerà sulla versione della prima sinfonia modificata nel 1909, con dettagli armonici amplificati.

Non soltanto musica, comunque, nel corso della guida, ma anche riferimenti cinematografici, visto che molti registi e compositori di colonne sonore si sono ispirati alla poetica di Mahler. In particolare, Luchino Visconti scelse proprio le musiche del compositore boemo per accompagnare il suo film ‘Morte a Venezia’.

Infine, sempre in occasione della guida all’ascolto conclusiva, si esamineranno le musiche di Miklós Rózsa, con particolare riferimento alle influenze della creatività mahleriana. Il compositore ungherese, infatti, ha attinto alle sonorità di Mahler segnando in questo modo il passaggio dal sinfonismo alla narrativa musicale utilizzata nei film kolossal. L'ingresso è riservato ai possessori di bibliocard fino ad esaurimento posti.