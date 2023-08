Giò Di Tonno in concerto a Castelnuovo della Daunia

A Castelnuovo della Daunia arriva Giò Di Tonno. L’artista sarà in concerto lunedì 14 agosto a partire dalle 22 in piazza Plebiscito. L’artista, protagonista del fortunatissimo musical Notre Dame de Paris nei panni di Quasimodo e vincitore del Festival di Sanremo nel 2008 in duetto con Lola Ponce, sarà accompagnato dalla ‘Melos Orchestra’ di Lucera diretta dal maestro Francesco Finizio, che vanta ad oggi collaborazioni con grandi artisti del panorama musicale italiano come Dolcenera, Mario Venuti, Anna Tatangelo e tanti altri.

Sarà un viaggio tra i più grandi successi della musica italiana, interpretati da un artista polivalente e apprezzato in Italia e nel mondo. L’ingresso è gratuito.

Giovanni Di Tonno inizia a suonare da bambino. Nel 1994 partecipa al Festival di Sanremo tra le nuove proposte col brano ‘Senti Uomo’ piazzandosi alla decima posizione della classifica. Diventa il direttore artistico del primo ‘Laboratorio per cantautori’ che vana tra i docenti Franco Fasano, Max Gazzè, Franco Bixio e Matteo Di Franco. Nel 2005 cura le canzoni della versione italiana del classico Disney ‘Chicken Little - Amici per le penne’. Nel 2008 partecipa a Sanremo in coppia con Lola Ponce (sua partner artistica nel musical ‘Notre Dame de Paris’) proponendo il brano ‘Colpo di fulmine’ che risulta vincitore.

Nel suo curriculum ci sono anche il ruolo di don Rodrigo nel musical ‘I promessi sposi – Opera moderna’ scirtto e diretto da Michele Guardì, la fiction ‘Un caso di coscienza’ e la partecipazione come concorrente alla seconda edizione di ‘Tale e Quale Show’.