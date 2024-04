A Santa Chiara concerto di beneficenza con il coro polifonico 'Jubilate Deo'

Prezzo non disponibile

Venerdì 12 aprile alle 20 presso l’auditorium di Santa Chiara ci sarà il concerto di beneficenza del coro polifonico ‘Jubilate Deo’ dell’Accademia ‘Andrea Chenier’. Per l’occasione verrà eseguito ‘Gloria rv 589’ di Antonio Vivaldi. Sul palco ci saranno Nunzia La Forgia (soprano) e Maria Arcangela Tenace (mezzo soprano) accompagnate al pianoforte dal maestro Antonio Nardella. A dirigere saà il maestro Carmen Battiante.

Il ricavato dell’evento, organizzato da ‘Lions Club Monti Dauni Meridionali’, verrà devoluto alla LCIF – Fondazione Internazionale Lions Club, il ‘braccio operativo’ che interviene anche in occasione di calamità naturali o sanitarie, o in caso di guerre offrendo una vasta gamma di contributi e aiuti mirati a sostenere le comunità colpite. L’ingresso è su invito. Per informazioni chiamare i numeri 338.7689069 – 392.5102110 – 327.8883578.

Il Coro Polifonico ‘Jubilate Deo’. Nasce nel 2000 a Foggia, su spontanea iniziativa di alcuni cantori sotto la guida del maestro Carmen Battiante. La corale nel 2003, arricchisce l’Accademia Musicale ‘Andrea Chénier’ della sua presenza. La formazione, a voci miste, è composta da una ventina di coristi, cantori amatoriali. Il repertorio, vasto e variegato, spazia dalla musica sacra alla musica popolare, dalla musica profana ai negro spirituals, dai canti tradizionali alle composizioni di autori contemporanei, colonne sonore e musica leggera.

Il Coro può vantare al suo attivo non solo numerosi concerti ma anche la partecipazione a numerose rassegne e manifestazioni. Nel novembre 2007, ha preso parte alla VI Rassegna di Musica Corale Sacra di Alessandria della Rocca (Agrigento) aggiudicandosi il Premio Assoluto ‘Italia delle Culture’ per la migliore esecuzione di un brano di autore attinente alla regione di provenienza. Dal 2007 il coro è iscritto all’A.R.Co.Pu.