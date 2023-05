Danilo Sacco, l'ex voce dei Nomadi in concerto a Rignano Garganico

Danilo Kakuen Sacco, storica voce dei Nomadi dal 1993 al 2011, torna in provincia di Foggia con un concerto in programma il 16 agosto in piazza San Rocco a Rignano Garganico in occasione della festa patronale del comune più piccolo della Montagna del Sole. Il cantautore e chitarrista porterà sul palco le sue canzoni e gli intramontabili successi del gruppo musicale più longevo d'Italia, con il quale ha trascorso 18 anni della sua carriera professionale.