A Biccari arrivano i Dirotta su Cuba in concerto

Si chiama ‘Reloaded’ ed è il tour che porterà i Dirotta su Cuba a Biccari il 6 agosto alle 21.30 in piazza Umberto I. La band aprirà la tre giorni di festa dedicata al patrono San Donato. I Dirotta su Cuba (Simona Bencini, Stefano De Donato e Rossano Gentili) si formano nel 1989 a Firenze. Il singolo che li consacra arriva 5 anni dopo: si tratta di ‘Gelosia’ che anticipa l’album che porta il loro nome e che guadagna il disco di platino.

Il tour di questa estate segna un po’ la rinascita della band. Ecco cosa ha scritto sui social Simona Bencini.

"All’alba di questo 2023 Rossano (Gentili, ndr) mi ha chiamata e mi ha chiesto di riprendere in mano la storia della band, di farla tornare a vivere dopo quasi due anni di pausa. Ho detto sì. In fondo non ho mai smesso di portare avanti la sua storia, ho pensato. Qualunque cosa io canti, qualunque nome io porti, qualunque palco io calpesti, io per tutti sono ‘Simona dei Dirotta’ perchè rappresento la sua storia, la sua musica. Il nome dei Dirotta su Cuba lo porto tatuato sulla mia pelle da quando ne diventai la cantante e soprattutto da quando nel 1994 ‘Gelosia’ divenne una vera e propria hit. E allora andiamo!!! Perchè aspettare? DIROTTA SU CUBA RELOADED sta per ri-partire!”.