Anna Tatangelo in concerto a Peschici per la festa di Sant'Elia

All’interno del calendario dei festeggiamenti per il patrono Sant’Elia, a Peschici il 21 luglio alle 21.30 in piazza Sandro Pertini, Anna Tatangelo porterà una tappa del suo tour estivo. In scaletta i successi dell’ultimo album in studio ‘Anno zero’ (2021) come ‘Guapo’ in coppia con Geolier, ‘Fra me e te’ con Gemitaiz e la hit ‘Serenata’.

Tra i classici rispolverati quali ‘Ragazza di periferia’, ‘Quando due si lasciano’, ‘Essere una donna’, ‘Lo so che finirà’, probabilmente la Tatangelo riproporrà anche ‘Bastardo’, brano con cui partecipò a Sanremo nel 2011 e che è tornato alla ribalta sui social grazie all’edizione 2023 del reality ‘Temptation Island’.