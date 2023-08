Amedeo Minghi in concerto a Stornara

In occasione della festa patronale di San Rocco, giovedì 17 agosto alle 22 in piazza della Repubblica a Stornara arriva Amedeo Minghi in concerto.

Comincia il suo percorso artistico alla fine degli anni ’60. Dovrà attendere il 1976 per firmare il primo grande successo, uno dei più grandi degli anni ’70, ‘L’immenso’ (se ne contano oltre 15 versioni nel mondo e milioni di copie vendute). Segue così un periodo di intenso lavoro come autore. Scrive per I Vianella, Rita Pavone, Marcella Bella, Mia Martini, Anna Oxa, I Ricchi e Poveri, Gianni Morandi e tanti altri. Nel frattempo come autore e produttore vince Sanremo giovani e il premio della critica con ‘Canzoni’ (1989) interpretata da una giovanissima Mietta. E l’anno successivo, sempre a Sanremo in coppia con la stessa Mietta, trionfa con ‘Vattene Amore’ (1990) terzo posto al festival e primo nelle radio.

Negli anni successivi alterna l'attività cantautoriale con la scrittura delle colonne sonore per le miniserie televisive (‘Fantaghirò’, ‘La principessa e il povero’, ‘Desideria e l'anello del drago’, ‘Sorellina e il principe del sogno’), partecipa a Sanremo altre 6 volte, partecipa al talent ‘Ballando con le stelle’. L’ultimo singolo è ‘Navi o marinai’ del 2021.