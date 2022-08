Christian De Sica e Pino Strabioli chiudono la stagione estiva a Vico

Lunedì 22 agosto, Christian De Sica e Pino Strabioli con “Una serata tra amici”, chiuderanno la stagione estiva organizzata dal Comune di Vico del Gargano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. L’appuntamento è alle 21.00 all’Anfiteatro Comunale.

“Una serata tra amici” è il concerto spettacolo nato dopo il successo dell’omonimo programma in onda in prima serata su Rai Uno. Nello spettacolo, come nel programma televisivo, l’attore romano si racconta a Pino Strabioli attraverso aneddoti, curiosità, avvenimenti della sua carriera, colonna sonora della serata i brani che lo accompagnano da sempre. Il cinema, il teatro, la tv, le passioni, gli amori, i ricordi, gli incontri, un commovente, esilarante, poetico, divertente racconto in musica dedicato agli “amici” delle tante generazioni che lo amano e lo seguono con passione.

Biglietti in vendita su www.vivaticket.it, in tutti i punti vendita Vivaticket in Italia e alla tabaccheria Angelicchio (via Gioco delle Palle n.3) a Vico del Gargano. Tel: 0884991333).

Il botteghino il giorno dello spettacolo sarà aperto dalle 18.30 all’Anfiteatro.

Costo dei biglietti

PLATEA primo settore (dalla fila A alla fila L) – 45 euro

PLATEA secondo settore (dalla fila M alla fila T) – 35 euro

GRADINATA NON NUMERATA – intero 35 euro / ridotto 25 euro

Info: www.teatropubblicopugliese.it