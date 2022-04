Dopo due anni di stop, torna la tradizionale Cavalcata degli Angeli verso l'Incoronata

Le restrizioni dovute al Covid non hanno risparmiato gli eventi religiosi, tra questi la 'Cavalcata degli Angeli', la camminata dei fedeli che raggiungono il Santuario a piedi, in occasione della festa della Madonna dell'Incoronata, l'ultimo venerdì di aprile. Si parte da domani, mercoledì 27, con la vestizione e incoronazione della Madonna. Venerdì 29 finalmente torna la Cavalcata degli Angeli con circa una trentina di carri folkloristici che sfileranno nel piazzale del Santuario, mentre la sera partirà il tradizionale pellegrinaggio a piedi da Foggia, dalla parrocchia di San Paolo al Cep, per raggiungere alle 3,30, con il ricordo dei bagliori di luce, il momento dell'apparizione della Madonna Nera. Dopo che i pellegrini avranno effettuato, come da tradizione, 3 giri attorno al Santuario, potranno accedere in chiesa e partecipare alla messa. Per tutta la giornata di sabato 30 ci saranno messe per la solennità dell'apparizione, avvenuta nel 1001.