A Carpino torna la via crucis vivente

Martedì 26 marzo a Carpino torna il tradizionale appuntamento con la via crucis vivente che quest’anno spegne sedici candeline. La suggestiva rievocazione della passione e morte di Cristo prenderà il via alle 16.30 da piazza del Popolo dove verranno rappresentati l’ultima cena e la lavanda dei piedi. Le altre tappe saranno largo San Nicola dove verranno inscenate il momento di preghiera nell’orto degli ulivi e l’arresto di Gesù, e largo Castello dove ci sarà la postazione per il processo davanti a Ponzio Pilato. Seguirà la processione fino al Calvario ricostruito per l’occasione proprio in piazza del Popolo dove avverrà la crocifissione.

L'evento è stato organizzato dalla pro loco Carpino e dalle comunità parrocchiali di San Cirillo d'Alessandria e San Nicola di Mira.