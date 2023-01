Beatificazione Mons. Matteo Nardella: il13 febbraio ultima sessione pubblica della fase diocesana

Lunedì 13 febbraio 2023, in occasione del 47esimo anniversario della nascita al cielo di mons. Matteo Nardella, nella Chiesa di San Bernardino di San Marco in Lamis, si terrà l’ultima sessione pubblica della fase diocesana presieduta dell'arcivescovo Mons. Vincenzo Pelvi alla presenza del postulatore, Mons. Gabriele Teti, e dei membri del Tribunale per la causa.

Quanto raccolto durante l’inchiesta diocesana verrà consegnato nei giorni seguenti dal Postulatore alla Congregazione romana delle Cause dei Santi, alla quale compete il diritto di verifica e di approvazione in ordine alla dichiarazione di eroicità delle virtù e di riconoscimento della fama di santità del Servo di Dio.

Il programma prevede la liturgia della Parola presieduta dall'arcivescovo metropolita dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, in programma alle 16, cui seguirà la celebrazione dell’ultima sessione pubblica della fase diocesana.

La solenne celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Filippo Tardio, Vicario generale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino chiuderà questo momento di preghiera e di gioia per tutta la comunità.