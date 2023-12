'Auguri in musica', grande festa di Natale a Cerignola con ospiti speciali

Prezzo non disponibile

Luigi Sgaramella e Antonio Giancola presentano: 'Baraonda che stile Auguri in Musica 2023', la grande festa di Natale a Cerignola con musica e ospiti sociali. Si parte alle 11 con il live show di Tony Esposito. Alle 13.30 spazio all'energia dei Flaminio Maphia. E dalle 18, ecco Alex Guesta.

Gli eventi non finiscono qui: grande festa in Corso Aldo Moro con musica live, dj set, artisti di strada, spettacoli per bambini e ospiti speciali. Alle 11 dj-set di Anthony Romeno presso 'Dolci Momenti'; alle 12.00 lo show di Renato Ciardo (presso 'Il Panzotto') e alle 12.30 il concerto di Joselin St. Aimee e Gospel Italia Singers, sul sagrato del Convento dei Frati Minori Cappuccini. Tutti gli appuntamenti sono patrocinati dal comune di Cerignola