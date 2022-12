'Apulia Natural Sounds': quattro concerti per un'edizione speciale del 'Piccole Cose Fest'

Apulia Natural Sounds è un’edizione speciale del Piccole Cose Fest: una rassegna di 4 concerti unici caratterizzati dal fatto che protagonisti dei concerti saranno gli alberi che vivono nei pressi del Lago di Varano, del Lago di Lesina, del Lago Pescara e il laghetto D’Umbra in Foresta Umbra. Attraverso una tecnologia all’avanguardia siamo in grado di rilevare gli impulsi elettrici delle piante e trasformarli in suoni permettendo di metterci in ascolto del canto della natura. Ognuna delle quattro giornate di programmazione prevede una breve passeggiata o una visita guidata, un mini-reading di un poeta, il concerto degli alberi accompagnati da musicisti con strumenti musicali tradizionali e fiabeschi. Durante ognuna delle giornate saranno donati gadget ai partecipanti. Viviamo una fase epocale durante la quale il cambiamento climatico e la crisi energetica, obbligatoriamente, sta sensibilizzando milioni di persone. Se solo fino a pochi anni fa la sensibilità verso l’ambiente e la natura era qualcosa che caratterizzava i bisogni di alcune persone più sensibili, ora avvicinarsi alla natura è un’esigenza di molti.

L’edizione speciale Apulia Natural Sounds del Piccole Cose Fest, che si terrà dal 2 al 5 gennaio 2023, sarà accessibile a famiglie con bambini, a persone con animali domestici di qualsiasi taglia, a ipovedenti accompagnati. Lunedì 2 gennaio 2023, ore 9.30, Ischitella, Crocifisso di Varano, Lago di Varano. Visita guidata al Santuario del SS. Crocifisso di Varano da parte del Priore della Pia Unione del SS. Crocifisso di Varano, Luca Andrea D’Apolito. Concerto dei pini d’Aleppo sulla riva del Lago di Varano al Crocifisso di Varano accompagnate dal contrabbassista Andrea Resce. Dopo la visita guidata al Santuario SS. Crocifisso di Varano ascolteremo il canto dei pini d’Aleppo accompagnato dal musicista. Il concerto sarà aperto da un mini-reading del poeta Enrico Fraccacreta. Martedì 3 gennaio 2023, ore 9.30, Monte Sant’Angelo, Foresta Umbra, Laghetto d’Umbra Cammino con la guida turistica ambientale Luisa Arena. Concerto delle faggete vetuste presenti nei pressi del Laghetto d’Umbra accompagnate dalla violoncellista Michela Celozzi.

Dopo la presentazione dell’habitat naturale della Foresta Umbra da parte della Guida Turistica Ambientale si percorrerà un breve cammino ad anello, nel più totale silenzio. Già durante il cammino bisognerà lasciarsi andare al suono della Foresta. Al termine del cammino ascolteremo il canto della Faggeta vetusta, Patrimonio Unesco, accompagnato dal musicista. Il concerto sarà aperto da un mini-reading del poeta Raffaele Niro. Mercoledì 4 gennaio 2023, ore 9.30, Lesina, Bosco Isola (Gargano Lake Kite School), Lago di Lesina. Cammino con la guida turistica ambientale Davide Dell’Oglio. Concerto della Macchia Mediterranea del Lago di Lesina a Bosco Isola accompagnate dal musicista Davide Dell’Oglio. Dopo la presentazione dell’habitat naturale del Lago di Lesina da parte della Guida Turistica Ambientale si percorrerà un breve cammino ad anello, nel più totale silenzio. Già durante il cammino bisognerà lasciarsi andare al suono del Lago. Al termine del cammino ascolteremo il canto della Macchia Mediterranea accompagnato dal musicista. Il concerto sarà aperto da un mini reading della poeta Giusi Fontana. Giovedì 5 gennaio 2023, ore 9.30, Biccari, Lago Pescara. Cammino con Mario De Angelis, Presidente di Daunia Avventura. Concerto delle querce secolari sulla riva del Lago Pescara accompagnate dal musicista e poeta Vincenzo Mastropirro. Dopo la presentazione dell’habitat naturale del Lago Pescara da parte della Guida si percorrerà un breve cammino ad anello, nel più totale silenzio. Già durante il cammino bisognerà lasciarsi andare al suono del Lago. Al termine del cammino ascolteremo il canto delle Querce Secolari accompagnato dal musicista e poeta Vincenzo Mastropirro. Ai primi trenta prenotati, per ogni giornata, verrà data in dono la maglietta dell’evento, mentre a dieci estratti (per giornata) verrà donata una sacca in cotone dell’evento. Gli eventi sono gratuiti ma su prenotazione da effettuare al numero di telefono 334.5291111 oppure via e-mail all’indirizzo prenotoposto@gmail.com.

Per aggiornamenti consultare la pagina facebook PiccoleCosefest o il sito https://www.piccolecosefest.it.