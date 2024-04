Torna il Festival artistico Città di Apricena. Incubatore di talenti e eccellenze artistiche del territorio, nato sotto la direzione artistica di Raffaele Iacubino e giunto alla nona edizione, si terrà sabato 6 aprile a partire dalle 20.30 presso Casa Matteo Salvatore.

In passato la kermesse è stata partner del Festival nazionale di Castrocaro e ha fatto da trampolino di lancio per molti artisti che ancora oggi sono al centro della scena nazionale e attivi nel mondo dello spettacolo, come Carmine Padula, Valentino Aquilano e Antonio Francesco Parisi. E proprio Carmine Padula sarà l’ospite d’eccezione di questa edizione 2024 insieme alla cantautrice apricenese Roberta Palumbo. Anche per questa edizione saranno messi in palio premi sotto forma di borse di studio per i primi classificati, assegnati dalla giuria tecnica di esperti.

L’ingresso è libero, ma è necessaria la prenotazione. Per informazioni, chiamare i numeri 340.2888298 e 0882.643634.