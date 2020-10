Il museo civico di Ordona riparte con l'associazione Mira: visite guidate e laboratori al museo archeologico Herdonia

Il Museo Civico di Ordona riparte con l’Associazione Mira. L’Aps Mira nasce nel 2011 come associazione di promozione sociale ad opera di un gruppo di giovani professionisti del settore dei beni culturali e della didattica museale con l’intento di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e naturalistico della provincia di Foggia, e per diffondere la conoscenza del nostro territorio attraverso la più ampia partecipazione collettiva. Il Sindaco e l’Amministrazione del Comune di Ordona, l’APS Mira, ente gestore della struttura, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e FG presentano il programma di eventi, visite guidate e laboratori per bambini che si svolgeranno presso il Museo Archeologico Herdonia a partire dal mese di Novembre e per i mesi a venire.

In tutti i weekend del mese sono previste aperture, visite guidate con esperti in archeologia e storia dell’antichità su prenotazione e per gruppi di max 15 persone.

Il 14 novembre 2020 dalle ore 20:00 alle ore 23:00 si svolge la sedicesima edizione della Notte Europea dei Musei, con tre ore di apertura straordinaria serale e Ingresso al costo simbolico di 1 euro. L’iniziativa, patrocinata dal Consiglio d’Europa e da ICOM, con lo scopo di promuovere l’identità culturale europea in tutti gli Stati dell’Unione, vede la presenza anche di personale tecnico della Soprintendenza in affiancamento Alle esperte di APS Mira. Gli hashtag ufficiali per seguire e raccontare la Notte dei Musei e le altre iniziative presso il Museo di Ordona sui canali social sono: #NottedeiMusei #MiBAC #museitaliani #MuseoArcheologicoHerdonia.

Il weekend del 21/22 novembre è dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni con il laboratorio “La tessitura e le geometrie Daunie”. L’attività prevede sempre una prima fase d’esperienza nelle sale del museo, per favorire una familiarizzazione col patrimonio archeologico e cogliere fino in fondo l’impatto emozionale e plurisensoriale che esso è in grado di offrire e proseguono poi con le attività pratiche, che si svolgono negli spazi laboratoriali attrezzati o anche nelle sale espositive stesse. I partecipanti impareranno a conoscere l’antica tecnica della tessitura attraverso l’utilizzo individuale dei telai. Il percorso prende l’avvio dal confronto tra tessuti e manufatti tradizionali con quelli attualmente in commercio. Un viaggio nella storia dei dauni che completerà il percorso per scoprire come viveva e come comunicava l’antico popolo che visse nel nostro territorio lasciandoci meravigliose testimonianze.

I turni dei laboratori sono così organizzati ed articolati:

Sabato 21 novembre – 1° TURNO 16.30/18.30 max 12 bambini

ore 16.30 appuntamento per firma presenze genitori, misurazione temperatura e igienizzazione mani ore 16.45 visita guidata con esperta in storia dell’antichità

ore 17.15 laboratorio “La tessitura e le geometrie Daunie” ore 18.30/19.00 conclusione

Domenica 22 novembre – 1° TURNO 10.30/12.30 max 12 bambini

ore 10.30 appuntamento per firma presenze genitori, misurazione temperatura e igienizzazione mani ore 10.45 visita guidata con esperta in storia dell’antichità

ore 11.15 laboratorio “La tessitura e le geometrie Daunie” ore 12.30 conclusione

Domenica 22 novembre – 2° TURNO 16.30/18.30 max 12 bambini

ore 16.30 appuntamento per firma presenze genitori, misurazione temperatura e igienizzazione mani ore 16.45 visita guidata con esperta in storia dell’antichità

ore 17.15 laboratorio “La tessitura e le geometrie Daunie” ore 18.30/19.00 conclusione

Durante i laboratori sarà possibile su prenotazione per i genitori partecipare alla visita guidata con le esperte di Mira Aps.