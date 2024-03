Andrea Yuu Dentuto a Foggia: il famoso mangaka ospite dell'Istituto Comprensivo Santa Chiara-Pascoli-Altamura

Per il ciclo 'Incontro con l'Autore' , l'Istituto Comprensivo Santa Chiara Pascoli Altamura, ospiterà, il mangaka Andrea Yuu Dentuto! L'incontro si terrà mercoledì prossimo,dalle ore 10.00, presso la Sala Cinema del plesso Pascoli. L’autore racconterà la sua esperienza, parlerà delle sue opere e sarà a disposizione degli alunni per domande e curiosità varie sul magico mondo del fumetto! E’ un’occasione importante e molto particolare per gli amanti del fumetto manga per confrontarsi con un mangaka italiano e con la sua esperienza in Giappone come autore e fumettista.

Dentuto ha vissuto undici anni in Giappone, a Tokyo, lavorando un anno per la Telecom Animation Film, all’epoca guidata dal mitico Yasuo Otsuka, l'animatore più rappresentativo dell'anime di Lupin III, lavorando in seguito come mangaka, illustratore ed anche grafico, pittore, arredatore, insegnante d’italiano.

Il suo Maestro per eccellenza è Monkey Punch, il creatore del manga di Lupin III. Andrea Yuu Dentuto insegna tecniche manga in Puglia e fuori per scuole ed associazioni. Adesso sta tenendo un Master per l’Università di Macerata; è da poco uscito un libro che ha illustrato (“Princigoccia”) mentre ne sta preparando altri due per differenti realtà editoriali. Ha contatti con il Giappone. Partecipa volentieri ad eventi legati al fumetto in tutta Italia per diffondere la cultura del manga e di quella giapponese.

Fa parte dell’associazione MOMIJI- Centro di lingua e cultura giapponese presente a Bari e, ovunque, grazie alle lezioni online che vengono effettuate in classi di gruppo o private. Ha inoltre riscosso grande successo in tutta Italia con il manga in tre volumi 'Losers', della Nippon Shock Edizioni, manga vincitore di tre prestigiosi premi in Giappone: una straordinaria storia biografica, dedicata alla creazione di Lupin III e di altri straordinari personaggi che hanno aperto le porte al manga e all’anime contemporaneo, inoltre ha collaborato con il regista Agostino Di Cio e il musicista Carlo Chiarotti al cortometraggio dal titolo "Jigen Daisuke", le cui riprese si sono svolte a Biccari.