Campione di pugilato e deejay: Andrea Scarpa protagonista al Gargano Summer Festival

Lunedì 14 agosto si terrà presso la Baia dei Trabucchi di Peschici il 'Gargano Summer Festival', un evento unico e spettacolare, ambientato in uno dei luoghi più belli e suggestivi del Gargano. Un evento incredibile che si svolge con cadenza annuale nel periodo di Ferragosto con tanta bella musica.

Quest'anno la novità sarà rappresentata dall'ospite d'onore, che sarà Andrea Scarpa noto al grande pubblico per i suoi traguardi sportiv, ma ultimamente anche per la sua carriera da deejay dove si sta esibendo in tutta Italia nei principali festival. Un evento, questo di lunedì per valorizzare il nostro Gargano, la nostra terra e la bellissima Peschici.