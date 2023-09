Il genio di Andrea Pazienza torna a splendere fra Vico del Gargano e San Menaio

Lì ci passava le estati con gli amici fra sole, bagni e corse in moto. Il Gargano era un po’ una seconda casa per Andrea Pazienza. Forse perché in quel paesaggio aspro si rispecchiavano gli spigoli della sua giovinezza inquieta e assetata di conoscenza. Erano gli anni Settanta.

E oggi, dopo circa cinquant’anni da quelle giornate garganiche, lo stesso Gargano rende omaggio al suo genio e alla sua arte con l’evento ‘Che Pazienza’. Venerdì 22 a Vico del Gargano e domenica 24 settembre a San Menaio andranno in scena videomapping, un monologo, dj set e due serate all’insegna dell’arte immortale, senza tempo e sempre giovane, attuale e vitale di un uomo capace di trasformare sogni e inquietudini in disegni, fumetti, opere straordinariamente uniche e originali.

Venerdì alle 20 il videomapping ‘Che Pazienza!’ sarà proiettato sull’imponente e storico Palazzo della Bella di Vico del Gargano. Alle 21, in Piazza San Domenico, sarà messo in scena ‘Mi chiamo Andrea, faccio fumetti’, monologo di Christian Poli, disegnato con Andrea Santonastaso, per la regia di Nicola Bonazzi. Si tratta di una produzione del ‘Teatro dell’Argine’ del 2018.

Andrea Santonastaso, attore oggi, disegnatore di fumetti una volta, attraverso le parole scritte da Christian Poli racconta l'arte di Paz. E lo fa dichiarando la sua impotenza di fronte al talento immenso di questo istrione dei pennelli, la sua inferiorità, ma anche la sua rabbia di fronte allo spreco cosciente e quasi premeditato di tanta arte. Lo fa raccontando Pentothal, Zanardi, Pertini e disegnando in scena.

Domenica 24 settembre lo stesso videomapping, realizzato grazie anche allo ‘Slash – Archivio Bibliografico Andrea Pazienza’ di San Severo che ha collaborato alla selezione di immagini e disegni, sarà proiettato alle 20 sulla Torre dei Preposti a San Menaio. Alle 20.30 finale con il dj set di Acido Domingo, al secolo Emanuele Menga, autore della soundtrack che accompagna il videomapping.

“Il Comune di Vico del Gargano – spiega il sindaco Raffaele Sciscio – con questa iniziativa ha inteso omaggiare Andrea Pazienza e valorizzare il suo amore caleidoscopico per San Menaio, una delle sue località del cuore e dell’anima. La nostra frazione balneare fu il luogo d’ispirazione privilegiato da un artista capace di utilizzare ombre e colori in modo sublime, ironico, assolutamente coinvolgente e geniale”.

“A San Menaio – aggiunge l’assessore comunale al Turismo, Porzia Pinto – Andrea Pazienza si sentiva a casa e, allo stesso tempo, era a contatto vivo e diretto col mondo, forse grazie alla luce meravigliosa di questa località che riassume come un compendio il patrimonio paesaggistico e culturale del Gargano”.