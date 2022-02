Amici della Musica, la regina del soul Kelly Joyce protagonista al 'Verdi'

Appuntamento di prestigio domenica 6 marzo 2022 al Teatro Comunale Verdi di San Severo con lo spettacolo musicale “Vivre la vie” e la voce di Kelly Joyce accompagnata da Teo Ciavarella al pianoforte, Tiziano Paragone alla batteria ed Edoardo Petracci al contrabbasso. Lo spettacolo organizzato dall’Associazione Amici della Musica di San Severo si terrà alle ore 20.30 (porta ore 20).

L’incantevole voce della cantante regina del soul, dall’animo francese e dal cuore africano, è nota al grande pubblico per la sua celebre hit Vivre la Vie. Kelly Joyce stupirà il pubblico con la buona musica, ma soprattutto attraverso la globalità sonora. La cantante francese proporrà un repertorio che spazierà da rivisitazioni di standard jazz ai suoi brani originali più famosi.

L’esordio di Kelly Joyce avviene nel 2001 proprio con il singolo Vivre la Vie, che diventa una hit radiofonica e apre la strada all’album Kelly Joyce che ha venduto più di 600 mila copie in tutto il mondo con passaggi televisivi e radiofonici che vanno dal Canada alla Nuova Zelanda, dalla Siberia all’Africa. In Francia ottiene una nomination ai French Music Awards. Figlia d’arte, suo padre compositore e sua madre Emmanuelle Vidal Simoes De Fonseca, fondatrice e cantante del gruppo Chocolates. Parigina che si divide tra Francia e Italia, Kelly Joyce ha saputo tradurre in musica tutti gli input che in questi anni l’hanno divertita e appassionata. Nella sua musica troviamo dalla Bossa Nova alla Discomusic, dal Jazz al Pop.

L’evento è patrocinato dal Ministero della Cultura, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale e con la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura.

Teo Ciavarella, pianista, compositore e direttore d’orchestra è nato a San Marco in Lamis sul Gargano, vive a Bologna, dove insegna pianoforte jazz al Conservatorio G.B. Martini e svolge attività concertistica e di promozione artistica. Laureatosi al DAMS di Bologna, ha tenuto seminari sull’improvvisazione presso numerose istituzioni musicali pubbliche e private. Ha tenuto inoltre master class presso il Berklee College of Music di Boston e il Conservatorio di Puert Notevole la sua produzione teatrale e televisiva con Virginia Raffaele, Renzo Arbore, Pupi Avati, Lucio Dalla, Antonio Albanese, Gianni Morandi, Enrico Bertolino, Vinicio Capossela. Giorgia, Tiziano Ferro, Paolo Conte, Paolo Rossi, Kelly Joyce e Claudio Baglioni, Ha diretto per anni la big band dell’Università di Bologna e tiene costantemente seminari e concerti in Italia e all’estero.

Edoardo Petracci, è un bassista, compositore e arrangiatore. Marchigiano si trasferisce a Roma dove vive stabilmente. Diplomato al Conservatorio G.B. Pergolesi con il massimo dei voti, ha frequentato diverse master class con docenti di fama internazionale. Ha collaborato con artisti come Malika Ayane, Albano e Teo Teocoli. Dal 2021 scrive anche musica per film partecipando in concorso in diversi festivals. Suona stabilmente in Italia e all’estero con la band di Kelly Joyce.

Tiziano Paragone, vive sul Gargano dove svolge la professione di medico, specialista in Chirurgia, fin da ragazzo ha anche una grande passione per la musica. Si è laureato in jazz al Conservatorio di Foggia e ha collaborato con numerosi artisti di fama internazionale. Nel 2010 è stato insignito del Premio Ninni Maina per la migliore orchestra, insieme all’orchestra OGM, con la quale era batterista, compositore e arrangiatore di tutte le musiche, Organizzatore di eventi e concerti, attualmente è il direttore artistico del Festival Jazz di San Nicandro Garganico.

INGRESSO CONSENTITO SOLO CON GREEN PASS RAFFORZATO E MASCHERINA FFP2

Per informazioni: 329.1286673 - 348.6628775