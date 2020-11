Adventourbox: visita virtuale a Lucera

La visita virtuale verrà trasmessa attraverso la piattaforma Zoom e sarà possibile interagire con la guida turistica.

Al termine della visita in diretta, riceverai una mail con le indicazioni per rivedere quando vorrai la visita anche a diretta conclusa (registrazione).



UN PO’ DI STORIA

Lucera è chiamata “La chiave di Puglia” per la sua posizione strategica.

Grazie a questa caratteristica è stata prima centro romano di enorme rilievo, tanto da essere annoverata tra le 28 colonie italiche dedotte dall’imperatore Augusto, e poi, con Federico II, colonia saracena.

Il “Puer Apuliae” infatti trasferì a Lucera i musulmani ribelli di Sicilia, concedendogli benefici che li resero fedeli.

Dei secoli di gloria di Lucera restano la Cattedrale, la Fortezza Svevo-Angioina, l’Anfiteatro Augusteo e lo splendido Museo Civico G. Fiorelli.



Scopriremo la storia e le tradizioni di questo luogo mistico meta da secoli di pellegrini, accompagnati dalla guida turistica Paolo delli Carri.



BIGLIETTERIA:

SERVIZI INCLUSI:

Visita in diretta con guida turistica attraverso piattaforma Zoom. Potrai rivedere quando vorrai la visita.



COSTI

€ 9.9 a dispositivo (pc, tablet o smartphone).



DISPONIBILITA':

Massimo 100 account.



