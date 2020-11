Adventourbox: visita virtuale a Cagnano Varano

La visita virtuale verrà trasmessa attraverso la piattaforma "Zoom" e sarà possibile interagire con la Guida Turistica.

UN PO’ DI STORIA

Situata sul versante settentrionale del Gargano a circa 170 sul livello del mare ed a circa 3 Km dalla laguna omonima, Cagnano Varano offre sterminati paesaggi lacustri, grotte sacre e chicche di street art che hanno valorizzato luoghi altrimenti abbandonati.

A Cagano Varano è d’obbligo passare sotto l’arco di San Michele, detto così per la presenza di un’edicola con statua e affreschi del Santo, e perdersi tra gli stretti vicoli bianchi del Centro Storico: “Lu Caut”.



Scopriremo la storia e le tradizioni di questo luogo accompagnati da Paolo Delli Carri e la Pro Loco di Cagnano.



