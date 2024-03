Nuovi voli Foggia-Milano: da aprile si atterra a Linate sei giorni su sette

Nuove frequenze in arrivo da Foggia a Linate. Dal prossimo 8 aprile e sino a tutto il 24 ottobre 2024, infatti, la compagnia Lumiwings opererà, dal lunedì al giovedì, i propri voli dall'aeroporto 'Gino Lisa' di Foggia sull'aeroporto di Milano Linate.

Il nuovo modello sperimentale di connettività su Linate si aggiunge alla programmazione già prevista il sabato e la domenica sullo scalo cittadino di Milano. Resta confermato l'operativo del venerdì su Milano Malpensa e le frequenze già annunciate del martedì e giovedì su Bergamo Orio al Serio.

Con questa nuova programmazione, si migliora ulteriormente l'offerta su Milano Linate grazie a un servizio più efficiente in termini di orari,frequenze e comodità dei collegamenti con il centro di Milano.

Lumiwings informa tutti i passeggeri già prenotati sui voli da/per Milano Malpensa che dall'8 Aprile saranno riprogrammati sull'aeroporto di Linate.

Questi i nuovi operativi (8 aprile - 24 ottobre): lunedì, martedì, mercoledì e giovedì partenza da Foggia alle 11.15 e arrivo a Milano Linate alle 12.40; partenza da Milano Linate alle 13.40 e arrivo a Foggia alle 15.05.

"Siamo soddisfatti di questo nuovo ed importante risultato su Linate - commenta l'accountable manager di Lumiwings, Dimitrios Kremiotis - che è il frutto di un lavoro silente, ma non per questo meno importante, di un gruppo di lavoro che ci vede coinvolti con Aeroporti di Puglia e la Regione Puglia. Un impegno che avevamo assunto sin dalla ripresa delle attività su Foggia che continua a generare buoni frutti nell'esclusivo interesse delle comunità che vedono nel Gino Lisa uno straordinario volano di sviluppo e che abbiamo mantenuto non appena si sono resi disponibili gli slot sullo scalo. Ora la copertura su Milano è pressoché completa. Stiamo già lavorando per migliorare gli orari degli slot e per ottenere anche una finestra il venerdì. L'auspicio è che tutto il territorio ne tragga vantaggio anche in previsione dei flussi importanti previsti per la stagione primaverile ed estiva".