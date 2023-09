Vico del Gargano diventa 'Borgo Artistico' con un progetto da 200mila euro

A Vico del Gargano sono in arrivo circa duecentomila euro dal Ministero dell’Interno per sostenere azioni, eventi e servizi di valorizzazione turistica. Il progetto si chiama ‘Vico del Gargano Borgo Artistico’ e prevede 6 azioni: la riorganizzazione dell’Info Point, il videomapping, l’utilizzo della realtà aumentata e della realtà virtuale, il potenziamento della comunicazione promozionale e informativa, lo svolgimento di eventi e, infine, la valorizzazione del Museo Civico all’interno del Trappeto Maratea. In particolare gli eventi valorizzeranno la festa patronale in onore di San Valentino e un appuntamento specifico dedicato a uno dei più grandi artisti e fumettisti italiani di tutti i tempi, l’indimenticato Andrea Pazienza.

“Le sei azioni previste – dichiara Porzia Pinto, assessore al turismo e ai borghi più belli d’Italia – metteranno in evidenza tutto il patrimonio storico, paesaggistico e architettonico del paese, con un’attenzione particolare ad alcuni siti e attrattori specifici: la Necropoli di Monte Pucci che domina la baia di Calenella, il Trappeto Maratea, la Chiesa Madre di Santa Maria Assunta, il Palazzo della Bella e la Torre dei Preposti nella frazione balneare di San Menaio”.

“Vico del Gargano è un unicum di questo spettacolare territorio – afferma il sindaco Raffaele Sciscio – ed è una città d’arte tra mare e montagna, con le spiagge di San Menaio e Calenella e l’immenso polmone verde della Foresta Umbra. Il progetto di Vico del Gargano Borgo Artistico è un salto di qualità per potenziare la nostra offerta culturale, integrarla con quella dell’intero territorio facendo in modo che turisti, viaggiatori e cittadini possano vivere il paese in modo differente, speciale, coinvolgente e spettacolare”.