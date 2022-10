Vieste si conferma regina dell'estate pugliese

Anche quest’anno è la città di Vieste a trainare l’economia turistica della Puglia. Con quasi 1.700.000 presenze e 255.000 arrivi, la località garganica si conferma la principale destinazione turistica di tutta la regione e consente alla Puglia di raggiungere risultati record con più di 10 milioni di presenze e 2 milioni di arrivi. “Il risultato - ha detto con orgoglio l’assessore al turismo e vice sindaco di Vieste, Rossella Falcone - è frutto di un lavoro di squadra che l’amministrazione Nobiletti sta portando avanti dal primo giorno dell’insediamento nel 2016".

"Un lavoro di attenta programmazione - ha aggiunto la Falcone - che ci ha portato all’approvazione di un piano strategico del turismo durante il periodo pandemico, proprio al fine di essere in grado di fronteggiare i momenti difficili. Un dato delle presenze significativo perché evidenzia i pernottamenti degli ospiti nel nostro territorio viestano e dunque la ricaduta economica che questo determina sulla nostra economia. E non dimentichiamo che Vieste, a differenza di tante altre mete turistiche d’Italia, è una destinazione difficile da raggiungere e nonostante tutto siamo riusciti a creare un brand Vieste e una forte appeal per la stessa destinazione”.

E sempre a Vieste si registra una forte ripresa dei flussi turistici stranieri. “Dopo due anni difficili - aggiunge Falcone - si sono rivisti i turisti stranieri che ancora oggi ad ottobre frequentano la nostra città. Un altro dato significativo che ci conferma di dover continuare a lavorare in questa direzione”.