Puglia, visitatori spediscono la provincia di Foggia all'ultimo posto: è più cara e meno attenta alla pulizia

Il segmento di visitatori maggiormente presente in Puglia è costituito dalle coppie: nel 2022 il Sentiment Index rilevato dai turisti - vale a dire lo strumento che misura il livello di soddisfazione degli utenti a partire dai contenuti on line espressi su ricettività, attrazioni, ristorazione e pulizia - nel 2022 si è attestato all'87,8/100, stabile rispetto all'anno precedente.

Tra le province pugliesi, quella di Brindisi registra il valore più elevato, di 87,6/100, mentre la Capitanata il più basso con 86,1/100.

Bisogna tener presente che le variazioni del numero dei contenuti - e quindi dei visitatori in destinazione - hanno un’influenza diretta sul grado di soddisfazione. Infatti, al maggiore affollamento delle località, corrisponde un deterioramento dell’esperienza turistica complessiva.

Per la Puglia, nel 2022, sono stati analizzati 1,6 milioni di contenuti online, distribuiti tra i quattro comparti che compongono l’industria turistica oggetto di studio.

Per quanto concerne il comparto 'Locali e ristorazione', la Puglia fa registrare il segno meno rispetto al 2021, inferiore dello 0,1. Il sentiment Index è dell'86,2. Appena sotto la media Foggia con 86, comunque superiore alle province di Bari e Taranto. Il grado di soddisfazione maggiore dei turisti riguarda i fornai. A seguire pub, pizze d'asporto e gelaterie. In fondo quello per i Fast Food. Giudizi alti per posizione e accoglienza.

La Provincia di Foggia non brilla nel comparto 'Ricettività': è fanalino di coda di coda in Puglia con un Sentiment Index di 85,5. Lecce è prima con 88,8. Giudizi positivi per gli agriturismi. Malissimo campeggi e ostelli. Promosso il reparto 'Staff' con un sentiment medio di 94,4. Bocciato quello delle camere con 76,7.

Nel campo 'Attrazioni', la Capitanata è seconda soltanto a Bari. Grado di soddisfazione elevato per basiliche, chiese, paesaggistica e musei. Basso per i servizi: 73,6.

Sugli 'Affitti brevi' il Foggiano si colloca all'ultimo posto con un sentiment di visitatori medio di 88,3. In cima ci sono le province di Lecce e della Bat con 91,3. Voti bassi per dotazioni e camere.

La provincia di Foggia è in fondo alla classifica per il sentiment espresso dai turisti sulla pulizia: 81,5 il dato. Buone recensioni in Puglia per la pulizia di camere, locali e spiagge. Flop per lenzuoli di hotel e campeggi, lettini di lidi, tavoli di bar-caffetterie e gelaterie,

Le località turistiche della provincia di Foggia sono considerate anche care. Il sentiment è di 67,2. Puglia promossa per i costi dei parcheggi, delle pizzerie-ristoranti e per gli ingressi in musei e chiese. Bocciati quelli delle prenotazioni dei B&B, del caffè e dei bar dei lidi.