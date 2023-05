Formazione e lavoro, a Troia uno sportello gratuito di orientamento per giovani e disoccupati

Dal 24 maggio a Troia sarà operativo ‘Orientation Desk’, lo sportello di orientamento per la formazione e il lavoro. Da domani, quindi, il comune del borgo dauno, nel locali di Palazzo San Domenico, offrirà aiuto ai disoccupati o inoccupati, ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, alle persone occupate che intendono intraprendere un nuovo percorso lavorativo o di studio, agli studenti, e a chi intende avviare un’attività autonoma.

L’orientation desk, infatti, grazie alla presenza di personale esperto, offrirà diversi servizi: dalle informazioni sul mondo del lavoro all’assistenza nella redazione del curriculum, dall’aiuto nella ricerca di offerte di lavoro alla stesura di un bilancio delle competenze. Ma non è tutto. Il progetto ‘Azimut’di cui fa parte (voluto dall’amministrazione comunale di Troia e finanziato dal programma della Regione Puglia ‘Punti Cardinali’) prevede anche che a breve vengano attivati dei laboratori didattici (orientation labs) e delle giornate di orientamento (job days) in collaborazione con aziende del territorio, associazioni di categoria, enti.

“L’impegno dell’Amministrazione comunale di Troia – ha spiegato il sindaco Leonardo Cavalieri – è tutto teso a migliorare la qualità della vita dei cittadini, a programmare e creare occasioni di lavoro, ed Azimut è lo strumento giusto. E’ un supporto concreto per chi cerca lavoro, per chi ha bisogno di fare formazione, per gli studenti che hanno bisogno di conoscere il mercato del lavoro, ed anche per chi ha voglia di mettersi in proprio. Azimut è strutturato per fornire tutti gli strumenti utili a crearsi un futuro qui, a Troia. Ai miei concittadini dico di recarsi allo sportello per informarsi, di utilizzare il servizio, perché questa è una grande e straordinaria opportunità”.

Lo sportello sarà aperto lunedì, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, mentre il mercoledì dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18.