Foggia, investimenti ostacolati in zona Asi: prezzi dei terreni alle stelle e troppi impianti di energie rinnovabili

Le problematiche della zona Asi di Foggia e le sue potenzialità di sviluppo sono state al centro dei lavori della Commissione consiliare Affari Generali riunitasi a Palazzo di Città venerdì 2 febbraio. Alla riunione è stato invitato il presidente del Consorzio Asi di Foggia, Agostino De Paolis per fare il punto sulla attuale situazione dell'area industriale, dove tremila persone lavorano nelle imprese industriali, commerciali e della logistica.

Ai lavori, introdotti dal presidente Mino di Chiara, erano presenti anche consiglieri comunali di altre commissioni, la Presidente del Consiglio comunale, Lia Azzarone, componente della Commissione Affari Generali, Nunzio Angiola, Mario Cagiano, Achille Capozzi, Luigi Fusco, Stefania Rignanese.

La necessità di un ampliamento della area per favorire nuovi insediamenti è stata la richiesta sollecitata da De Paolis, che ha posto l’accento anche sulla esigenza di arginare in qualche modo il consumo di suolo che sta avvenendo con l’installazione di impianti per energie rinnovabili sui terreni agricoli adiacenti.

L’eccessiva presenza di questi ultimi, infatti, renderebbe di fatto impossibile l’espansione della zona e di conseguenza l’arrivo di nuove attività produttive, anche per gli attuali costi altissimi dei terreni privati.

Intanto, è stato confermato lo sblocco dei circa 40 milioni per la piattaforma logistica dell’Incoronata e i lavori per il depuratore per lo smaltimento dei fanghi industriali da 10 milioni di euro. E' stata ribadita la necessità di un investimento per avere un collegamento su rotaia per collegare l’area retroportuale di Manfredonia con la zona dell’Incoronata e l’importanza della Zes per favorire nuovi investimenti.

Sono stati assegnati i lavori per il sistema di video sorveglianza: è stata evidenziata la necessità di migliorare l’illuminazione e la viabilità anche con un intervento diretto di Anas.

La Commissione, al termine dell’audizione, ha assicurato il massimo impegno del Consiglio Comunale nel mantenere un dialogo costante con i vertici del Consorzio, al fine di favorire lo sviluppo della zona produttiva di Foggia anche e soprattutto in chiave di rilancio occupazionale.