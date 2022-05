Studio legale di Foggia tra i migliori d'Italia. Cinque sono eccellenze di Puglia

Lo studio legale di Foggia degli avvocati Vincenzo Rocco e Francesca Testini, per il quarto anno consecutivo, è stato inserito tra gli 'Studi Legali dell’anno' da 'Il Sole 24 Ore' e da 'Statista' (Istituto di statistica indipendente tedesco), sia nel settore del Diritto amministrativo che nella macroarea Sud per la Città di Foggia.

L’indagine del Sole 24 Ore ha censito gli studi legali italiani più segnalati da clienti, colleghi e giuristi operatori del settore. "Siamo davvero lusingati, è una grande soddisfazione e costituisce la attestazione premiante del modo in cui svolgiamo da anni la professione forense".

Da oltre vent’anni lo studio legale si occupa di diritto civile e amministrativo. L’Avv. Testini di diritto dell’immigrazione. "A partire dal 2016 abbiamo creato il dipartimento che si occupa di azioni giudiziarie collettive, denominato Agc, con il quale tuteliamo collettivamente i diritti individuali per consentire a grandi e numerose categorie di ricorrenti di tutta Italia, innanzi a tutti i Tar e le Corti dei Conti italiane".

Questo riconoscimento è per noi una conferma ed un premio rispetto alla nostra scelta di diversificare l’attività professionale in ambiti non solo tradizionali ma improntati ad affrontare il mercato legale in modo innovativo, intensificando l’area dell’attività consulenziale e quella a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese all’estero. Ringraziamo i nostri clienti; siamo orgogliosi di soddisfare le loro esigenze legali, intessendo con loro un legame improntato al riconoscimento di ogni persona come una risorsa sinergica" dichiarano Rocco e Testini.

Tra le eccellenze regionali ci sono anche l'avvocato giuslavoratista Marco Di Bitonto, lo studio legale Fabio Filograsso e Michele Guerrieri, lo studio legale Fatigato (avvocati giuslavoristi) e lo studio legale Menunni & Bufano Slmb.