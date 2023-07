Bye bye Reddito di Cittadinanza: sms ai beneficiari, tremano oltre 15mila famiglie foggiane

Anche i nuclei familiari della provincia di Foggia che usufruiscono del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza - più o meno 15mila - sono preoccupati per la sospensione della misura si sostegno economico comunicata dall'Inps, con un sms, a 169mila famiglie che non hanno minori, diversamente abili e over 65. Entro la fine dell'anno saranno raggiunti dalla stessa comunicazione altre 80mila beneficiari

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, nato a Volturara Appula, attacca il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni e i Fratelli d'Italia, molto più sulla richiesta di una commissione d'inchiesta sull'ex presidente Inps e sul RdC: "Invece di provare imbarazzo attaccano Pasquale Tridico, l’ex presidente dell’Inps, che ha fatto un lavoro immane in pandemia, mentre Meloni e soci distribuivano facili slogan per infiammare il Paese. Ora chiedono anche un’altra commissione d’inchiesta contro Tridico e il Rdc. Una Commissione ad personam per punirlo per aver osato difendere il reddito di cittadinanza e aver criticato la ridicola card di Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia, anziché pensare a risolvere il problema di 169mila famiglie disperate, ancora oggi è impegnata a minacciare l’opposizione a colpi di commissioni di inchiesta. Forti dei loro numeri. Sono reazioni gravi, che respingiamo fermamente. Non riusciranno a intimidirci con il loro tentativo di bullismo istituzionale".

Delle famiglie che non percepiranno più il reddito con problemi di tossicodipendenza, disagio abitativo e altri problemi simili, se ne occuperanno i servizi sociali, per il patto di inclusione, mentre gli altri dovranno recarsi ai centri per l'impiego e firmare un patto di servizio personalizzato per essere avviati al lavoro

Secondo quanto ha detto il direttore dell'area metropolitana di Napoli, Roberto Bafundi, gli occupabili dovranno invece attivarsi presso tre agenzie per il lavoro. Per chi non troverà occupazione partirà un percorso formativo, per il quale riceveranno fino a 350 euro per un anno. Non sarà questa una misura per nucleo familiare ma personale.

Le famiglie con disabili, anziani o minori, il RdC resterà in vigore fino alla fine dell'anno e verrà sostituito dall'assegno di inclusione.