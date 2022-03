Oltre 1,2 milioni per le aree rurali di San Severo: a giugno il via ai lavori

A firma del Dirigente Area IV – Opere Pubbliche, è stata pubblicata sull’albo pretorio online del Comune di San Severo la determina dirigenziale “Approvazione progetto esecutivo avente ad oggetto “Ripristino ed ammodernamento strade rurali” – Bando Pubblico – Misura 125 – azione 3 – Determinazione dell’autorità di gestione – Psr Puglia 2007/2013 – del 14/09/2015, N. 292 – Nomina responsabile unico di procedimento e costituzione gruppo di lavoro”.

Come è noto il Comune di San Severo è stato destinatario da parte della Regione Puglia di aiuti per il “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”. Azione 3 - Dag n. 292/2013 - Bando riservato ai Comuni di cui al decreto 22/10/2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali interessati dagli eventi alluvionali dei giorni 2-5 settembre 2014.

Si tratta di complessivi 4 progetti esecutivi relativi ad altrettante strade rurali. Strada rurale n. 68 – “Via Montella” € 433.369,29; strada rurale n. 71 – “Pozzo delle capre” € 151.454,75; strada rurale n. 92 – “San Nicandro Garganico” € 274.019,32; strada rurale n. 97 – “Strada generale” € 353.138,47.

Il Comune di San Severo sta proseguendo l’iter amministrativo. Il Dirigente Di Lullo ha provveduto, con tale determina, alla nomina del Geom. Raffaele Nardelli quale Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di “Ripristino ed ammodernamento strade rurali”.

È stato inoltre costituito il gruppo di lavoro, al fine di procedere alle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione formato dal personale interno di seguito riportato: dott. Michele Palumbo (Area IV) – Supporto al Rup per Attività Amministrative; dott. Fabrizio D. Salvato (Area IV) – Supporto al RUP per Attività Amministrative; dott.ssa Anna Lisa Giuttari (Area IV) – Supporto al RUP per Attività Amministrative; Ing. Luigi Elicio (Area IV) – Supporto al RUP per Attività Tecniche; rag. Francesco Carlo Pacentra (Area I) – Supporto per Attività Contabili ed Economiche; ing. Angelo Di Nauta (Area IV) – Direttore dei lavori interventi nn. 1 e 2;

- geom. Luigi De Matteis (Area IV) – Direttore dei lavori interventi nn. 3 e 4; geom. Rocco Bonabitacola (Area IV) - Supporto ai Direttori dei lavori; Italo Sancillo (Area IV) – Supporto ai Direttori dei lavori.

“Un altro importante risultato di questo Comune - dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, il Vicesindaco Salvatore Margiotta, l’Assessore alle Politiche Agricole Felice Carrabba e l’Assessore ai lavori pubblici Luigi Montorio – si sta concretizzando. Ricordiamo che si tratta di oltre 1 milione e 200 mila euro per le nostre strade rurali, un finanziamento che è stato ottenuto per il territorio extraurbano e la campagna circostante il centro abitato. Il grazie alla tecnostruttura del Comune di San Severo per il pieno rispetto della tempistica che consentirà con l’arrivo dell’estate di dare inizio ai lavori. Proprio per la natura delle strade rurali, infatti, è opportuno attendere le giornate calde per consentire il migliore espletamento dei lavori. A nome dell’intera Amministrazione Comunale esprimiamo la soddisfazione per una concreta risposta che intendiamo dare al comparto agricolo sanseverese, in continuità con quanto avviato dagli assessorati competenti nella nostra precedente consiliatura”.