Torna operativo l’ufficio postale di San Domino: nella sede ristrutturata più tecnologia e servizi digitali

È stato riaperto al pubblico l’ufficio postale delle Isole Tremiti.

Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede di via Amerigo Vespucci, finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto 'Polis – Casa dei Servizi Digitali', l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al loro rilancio.

Presso l’ufficio postale si possono, intanto, già richiedere servizi Inps come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello ‘Obis M’ che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Gli interventi di ammodernamento sono stati pensati proprio per rendere la sede più tecnologica e implementare i servizi digitali.

Obiettivo del Progetto Polis, infatti, è dotare gli uffici postali interessati di nuove tecnologie e strumenti idonei a consentire, 24 ore su 24, una fruizione completa, veloce, agevole e digitale dei servizi relativi a documenti di identità, certificati anagrafici, certificati giudiziari, certificati previdenziali, servizi alle regioni e altre tipologie come, ad esempio, l’esonero/esenzione del Canone Rai.

L’ufficio postale delle Isole Tremiti è a disposizione dei cittadini con il consueto orario 8.20-13.45 dal lunedì al venerdì; 8.20-12.45 il sabato.