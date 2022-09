In Puglia cresce il riciclo di carta e cartone: dati positivi nel Foggiano

Nel 2021 la Puglia continua il suo trend di crescita nella differenziata di carta e cartone con la raccolta di oltre 206.000 tonnellate di materiali cellulosici con un incremento che sfiora le 6.000 tonnellate rispetto al 2020. È quanto rileva il 27° Rapporto Annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia curato da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica.

“La Puglia continua ad essere una garanzia per la raccolta differenziata e per il rispetto dell’ambiente partecipando pienamente alla crescita di tutto il Mezzogiorno” commenta Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco “Ci sono però margini per incrementare i già buoni risultati raggiunti: ogni pugliese, infatti, ha differenziato 52,5 kg di carta e cartone durante il 2021, dato ancora distante dalla media nazionale (60,8 kg/ab-anno). Altrettanto migliorabile il livello di intercettazione della raccolta di carta e cartone rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti che supera di poco l’11%, nonostante casi di eccellenza come Bari e Lecce che si attestano sopra il 14%, in linea con i dati del Nord Italia”.

In Puglia nel 2021 Comieco ha gestito direttamente 156.685 tonnellate di carta e cartone, pari al 76% della raccolta totale. Ai 243 Comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi per oltre 13 milioni di euro.

La raccolta per provincia

Analizzando i dati del Rapporto nel dettaglio le uniche contrazioni nella raccolta riguardano le province di Barletta-Andria-Trani (-3.249 t), Brindisi (-804 t) e Taranto (-322 t). Tutte le altre province presentano una crescita positiva con Bari che traina la regione e supera la media pro-capite nazionale.

Provincia di Bari: raccolte oltre 81.000 tonnellate di carta e cartone con un pro-capite di 66,8 kg/ab-anno;

Provincia di Barletta-Andria-Trani: più di 15.000 tonnellate raccolte e pro-capite di 40,7 kg/ab-anno;

Provincia di Brindisi: oltre 19.000 tonnellate raccolte, ogni cittadino ha differenziato in media 51,7 kg;

Provincia di Foggia: raccolte più di 23.000 tonnellate con un pro-capite di 39,1 kg/ab-anno;

Provincia di Lecce: più di 43.000 tonnellate di carta e cartone raccolte e pro-capite di 56 kg/ab-anno;

Provincia di Taranto: quasi 22.000 tonnellate raccolte con un pro-capite di 39,2 kg/ab-anno.

Quantità e qualità della raccolta differenziata di carta e cartone in Italia

A livello nazionale, nel 2021 la raccolta differenziata di carta e cartone delinea una situazione caratterizzata da un andamento ovunque positivo. Oltre 3,6 milioni di tonnellate di materiale cellulosico sono stati differenziati complessivamente in tutto il Paese, in crescita di oltre 110.000 tonnellate (+3,2%) rispetto al 2020. La media pro-capite del Paese supera per la prima volta i 60 kg/ab. Dal Rapporto Comieco risulta come l’Italia per il secondo anno consecutivo abbia raggiunto l’obiettivo UE 2030 per il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici fissato all’85%, traguardo tagliato già l’anno precedente con 10 anni di anticipo.