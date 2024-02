Da part-time a tempo pieno, svolta per 35 lavoratori della Provincia

“Oggi è per me un giorno di grande soddisfazione e orgoglio, poiché ho l'onore di annunciare una decisione che rappresenta un passo significativo verso una maggiore equità e sicurezza lavorativa per diversi dipendenti part-time della Provincia di Foggia".

Così il presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti ha annunciato la trasformazione di 35 contratti di lavoro da part-time, con una durata di 34 ore settimanali, in contratti a tempo pieno, estendendo la durata lavorativa a 36 ore settimanali. Una decisione giunta in seguito alla richiesta, formulata alcuni mesi fa, "e un attento percorso di valutazione".

"Questo significativo cambiamento, atteso da anni, non solo rappresenta un passo avanti verso una maggiore equità e sicurezza lavorativa, ma è anche un riconoscimento del valore e dell'impegno dei nostri dipendenti. Molti di loro - aggiunge Nobiletti - hanno attraversato varie forme di contratto nel corso degli anni, da LSU a collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co), a contratti a tempo determinato, fino ad arrivare a contratti a tempo indeterminato part-time dal 2010".

"Questo percorso, spesso segnato da incertezze e precarietà, ha dimostrato la loro resilienza e dedizione alla nostra comunità lavorativa. La decisione di oggi - conclude il presidente della Provincia - è il risultato dell’ascolto delle esigenze dei nostri dipendenti, a cui intendiamo garantire stabilità e sicurezza nel proprio impiego, riconoscendone l’impegno e la professionalità”.