Iveco sempre più green, il nuovo autobus urbano a idrogeno sarà prodotto a Foggia

Sarà prodotto negli stabilimenti Iveco Bus di Foggia e di Annonay, in Francia, l’E-Way H2, il nuovo autobus a idrogeno presentato in anteprima mondiale al Busworld 2023 di Bruxelles.

Da oggi e fino al 12 ottobre, il veicolo di ultima generazione è esposto nello stand Iveco Bus, il numero 402B all’interno del padiglione 4.

Il nuovo autobus elettrico a celle a combustibile alimentato a idrogeno è sviluppato in collaborazione con Hyundai Motor Company e rappresenta il risultato concreto della partnership che le due aziende hanno annunciato a marzo del 2022.

Amplierà l’offerta Iveco Bus a emissioni zero per le città, all’interno di una gamma che include attualmente modelli elettrici a batteria (Bev) di ultima generazione.

Il nuovo autobus urbano E-Way H2 è dotato dell’avanzato sistema a celle a combustibile fornito da Htwo, azienda di Hyundai Motor Group. È installato nello scomparto posteriore e alimentato da 4 serbatoi di idrogeno posizionati sul tetto. Si avvale, inoltre, del motore elettrico Siemens Elfa 3 da 310 kW e di un pacco batteria Nmc (litio e ossido di nickel-manganese-cobalto) da 69 kWh Fpt Industrial, brand del Gruppo Iveco specializzato in tecnologie per lo sviluppo di powertrain, con la funzione di estendere l’autonomia e consumare meno idrogeno. Il veicolo offre, così, un’autonomia in condizioni operative normali di 450 km. L’E-Way H2 consente sia il rifornimento di idrogeno che la ricarica della batteria plug-in.

Iveco Bus ha sviluppato un innovativo concetto ibrido a media potenza che sfrutta i vantaggi della più efficiente cella a combustibile sviluppata da Hyundai e delle batterie Fpt Industrial progettate internamente.

Il nuovo E-Way H2 è un autobus urbano a pianale ribassato lungo 12 metri. Disponibile con due o tre porte di accesso, può ospitare fino a 115 passeggeri in base alle normative locali.

“Hyundai lavora sulla tecnologia dell’idrogeno da 25 anni e ha assunto così un ruolo pionieristico in questo ambito – ha dichiarato Ken Ramirez, vice presidente esecutivo e head of global commercial vehicle & hydrogen business di Hyundai Motor Company - L’azienda ha una leadership riconosciuta nella mobilità a celle a combustibile a idrogeno e nel trasporto commerciale a livello globale. Crediamo fermamente che questa fonte di energia sia uno dei pilastri fondamentali per il raggiungimento di una società sostenibile e siamo lieti di condividere questa visione con un partner come Iveco Group. La presentazione di oggi è un altro esempio concreto della nostra partnership e del nostro impegno ad accelerare la trasformazione a zero emissioni del settore, nel segno della nostra mission Progress for Humanity”.

“Siamo orgogliosi di presentare il nostro E-Way H2 a idrogeno: un importante traguardo nel nostro percorso verso la sostenibilità, frutto della nostra proficua collaborazione con Hyundai Motor Company - aggiunge Domenico Nucera, presidente Bus Business Unit Iveco Group - Questo progetto dimostra che, unendo i nostri punti di forza, possiamo promuovere un sistema di trasporto rispettoso dell’ambiente, capace di contrastare i cambiamenti climatici e di contribuire a creare un futuro più sostenibile per le generazioni di domani”.