La Capitanata esulta per il primo volo su Linate

È atterrato alle 9.30 il primo volo Lumiwings per Milano Linate dall’aeroporto di Foggia. A bordo c’era anche il presidente della community Mondo Gino Lisa, che supporta lo sviluppo e la crescita dello scalo.

Passeggeri “molto contenti”, conferma Sergio Venturino. Altrettanto soddisfatti i viaggiatori pronti a decollare da Milano per arrivare nel capoluogo dauno in poco più di un'ora. La Capitanata sperava nello slot su Linate, city airport nel cuore della metropoli, a soli 8 chilometri dal Duomo.

“Siamo felici di fare felici i foggiani”, è il commento del presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, che segue l’andamento dei collegamenti.

Da oggi e fino alla fine di ottobre, i collegamenti della domenica saranno operati sullo scalo di Linate anziché su Malpensa, alle 8:05 da Foggia e alle 11:35 da Milano. Dal 3 giugno si aggiungerà la frequenza del sabato, alle 12:15 dal Gino Lisa e alle 15 da Linate.

Mondo Gino Lisa, che parla di “stoica giornata”, attraverso il suo presidente, oggi rilancia: “Qualche tempo fa in tanti mi ripetevano che il Gino Lisa non sarebbe mai decollato. Io, invece, ci ho sempre creduto e non ho mai mollato – scrive Venturino - Ma non basta, adesso c'è da creare servizi, indotto, pacchetti, convenzioni, serve una programmazione, serve una cabina di regia. Nulla deve essere lasciato al caso”.

Dal 22 maggio saranno operative anche i collegamenti con Verona e a giugno partiranno i voli per Catania e Mostar.

La Regione Puglia, nei giorni scorsi, ha annunciate, inoltre, che sarà avviata la sperimentazione del collegamento in bus tra il ‘Gino Lisa’ e il Gargano, attualmente operato con Bari Palese tramite il servizio ‘Gargano Easy to reach’.