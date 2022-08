Pensioni in pagamento dal 1° settembre negli 85 uffici postali della Capitanata

Dal 1° settembre gli 85 uffici postali della provincia di Foggia tornano ad essere disponibili secondo i consueti orari di apertura per il ritiro della pensione. Le pensioni, anche questo mese, saranno accreditate regolarmente per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto bancoposta o di una postepay evolution. I titolari di carta postamat, carta libretto o di postepay evolution potranno prelevare in contanti dagli 87 atm postamat disponibili sul territorio provinciale, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Al fine di evitare assembramenti, tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno degli uffici postali della provincia rispettando preferibilmente la seguente turnazione alfabetica, i cognomi dalla A alla C giovedì 1° settembre, dalla D alla K venerdì 2 settembre, dalla L alla P sabato mattina 3 settembre, dalla Q alla Z lunedì 5 settembre

Per conoscere la turnazione alfabetica degli uffici postali aperti con orario rimodulato è possibile fare riferimento agli appositi avvisi affissi sulle porte d’ingresso oppure consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.