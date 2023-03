Capobianco Trattori cerca lavoratori per la sede di Foggia

Capobianco Trattori, per la sede di Foggia, cerca un tecnico specializzato, un capo officina e un venditore (posizione aperta anche per la sede di Termoli. Per candidarsi, come da comunicazione comparsa sui profili social dell'azienda, basterà inviare il curriculum a contatti@capobiancotrattori.it. o sul sito.

Capo Officina (risponde al ruolo: After Sales manager)

Mansioni principali: gestione team di tecnici, pianificazione attività officina ed esterne, assegnazione interventi, monitoraggio tempi di esecuzione, aggiornamenti sul materiale tecnico dalla casa costruttrice, supporto alla diagnostica, gestione cliente, gestione chiamate, aggiornamenti al cliente sullo stato della riparazione, coordinazione attività con magazzino, reportistica per after-sales manager, preventivo intervento, individuazione bisogni formativi del team.

Profilo: esperienza precedente in ruolo simile. Appassionato di meccanica e agrimotive. Organizzato e analitico. Preciso. Capacità di gestire il team e ottimizzarne i risultati.

Skills: formazione tecnica, capacità di leadership, capacità organizzative, utilizzo software diagnostica, utilizzo pacchetto Office, capacità informatiche, capacità comunicative, attitudine positiva, problem solving, mentalità analitica, pianificazione.

Tecnico Specializzato (risponde al ruolo After Sales Manager)

Mansioni principali: diagnosi problematiche della macchina, test e analisi veicolo, verifica stato di usura, valutazione entità della riparazione, preventivo, pulizia veicolo, comunicazione ordine ricambi, interventi esterni, compilazione scheda lavoro, formazione e aggiornamenti.

Profilo: minimo 4 anni di esperienza simile nel settore automotive o agrimotive. Preferibilmente diploma da istituto tecnico industriale. Preferibilmente conoscenza del mondo agricolo. Disponibilità di lavorare in campo in situazioni disagevoli.

Skills: abilità manuale, competenze tecniche, utilizzo dei sistemi informatici, comprensione rapida, gestione del tempo, capacità di lavorare sotto stress e con tempistiche strette, perseveranza, analisi critica, relazione con il cliente.

Venditore (risponde al ruolo Sales Manager)

Mansioni principali: trattative, preventivi, inserimento preventivi in Equipment, chiusura contratti, profilazione cliente, inserimento dati corretti nei sistemi aziendali, rispetto dei processi aziendali, adempimenti della costumer journey previsti dall’azienda, prospecting telefonico, prospecting esterno, visite ai clienti, compilazione agenda condivisa, report trattative / stato trattative / visite, riunioni con sales manager, cross selling / Up selling, aggiornamenti tecnici sui prodotti, rapporti con rappresentanti dei marchi.

Profilo: persona motivata con attitudine positiva e capacità di ascolto. Buon rapporto con il concetto di vendita. auto-organizzata. Persuasiva. Attitudine alla formazione. Buon comunicatore.

Skills: capacità di negoziazione, doti comunicative, capacità di ascolto, empatia, utilizzo pacchetto Office, utilizzo Crm aziendale, utilizzo dei sistemi di comunicazione da remoto, capacità organizzative, proattività, formazione tecnica sui prodotti, capacità di lavorare all’interno di un team, capacità di analizzare le esigenze del cliente, capacità di persuadere, orientata ai risultati, conoscenza del settore agricolo.