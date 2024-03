Colloqui aperti per chi cerca lavoro: team di Axl raccoglie candidature nel Foggiano

Il mercato del lavoro sta attraversando una fase di cambiamento importante. Secondo le previsioni elaborate da Unioncamere tramite il progetto Excelsior le aziende nella provincia di Foggia, nel trimestre febbraio-aprile 2024, avranno bisogno di inserire circa 8.550 persone.

Tra i profili maggiormente richiesti la ricerca rileva la necessità di operai specializzati e conduttori di impianti (38%), seguiti da addetti alle professioni commerciali e dei servizi (23%), profili generici (16%) e figure impiegatizie (7%). Per dare risposta alla domanda delle aziende, AxL ha organizzato un momento di raccolta delle candidature aperto a tutta la cittadinanza.

Il team della filiale di Bari, composto da persone formate per riconoscere il valore e il potenziale di crescita di ognuno, grazie al patrocinio del Comune di Cerignola sarà disponibile per incontrare le persone in cerca di lavoro presso la Sala Conferenze del Comune dalle 16 alle 18. Chiunque interessato potrà portare il proprio curriculum vitae e approfittare della presenza dei professionisti di AxL per un breve colloquio conoscitivo.

Per informazioni: bari@aperelle.it tel. 080-54.61.885